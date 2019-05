Auch besonders persönliche Fragen wimmelt Prinz Harry (34) nicht ab – sondern reagiert erstaunlich schlagfertig. Das berichtete kürzlich die Sky News-Reporterin Rhiannon Mills, die den Royal zu Beginn ihrer Karriere persönlich interviewen durfte. Bei der Gelegenheit habe sie es sich nicht nehmen lassen, bei dem Blaublüter nachzuhaken: Die Journalistin wollte wissen, ob Harry traurig darüber war, nicht bei der Geburt seiner Nichte Prinzessin Charlotte (4) dabei gewesen zu sein. Die Antwort des Rotschopfes ließ sie beinahe sprachlos zurück.

Über die Begegnung sprach Rhiannon kürzlich im Podcast Behind the Royals. Als die heute vierjährige Charlotte zur Welt kam, befand sich Harry in Australien und konnte die Kleine erst einige Wochen später kennenlernen. Darauf angesprochen habe der Gatte von Herzogin Meghan (37) gesagt: "Schau mal, wenn du in der Armee warst und deine Mutter in dem Alter verloren hast, in dem ich es getan habe, dann macht dich das härter."

Dass erst ein paar Tage bei den Royals vergehen können, bis sie ihre neuen Verwandten nach der Geburt kennenlernen, zeigte sich auch nach der Entbindung von Harrys Sohnemann Archie Harrison. Dessen Onkel Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) trafen den Wonneproppen auch erst nach neun Tagen. Die Reporterin zeigte sich dennoch nachhaltig beeindruckt von der spontanen Reaktion des 34-Jährigen: "Das Erstaunliche an diesem Gespräch war, wie bodenständig und offen er war."

Getty Images Prinzessin Charlotte vor der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William am 21. Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de