Da hat er sich aber etwas Kreatives einfallen lassen! Orlando Bloom (42) und Katy Perry (34) sind bereits seit einigen Monaten verlobt – im Februar dieses Jahres stellte der Schauspieler seiner Freundin die Frage aller Fragen. In einem Interview sprach die Sängerin nun darüber, wie der Antrag konkret abgelaufen ist. Dabei wurde klar: Der Schauspieler hat sich ganz schön ins Zeug gelegt, um seine Traumfrau zu beeindrucken!

In der britischen Radio-Show Capital Breakfast verriet die Entertainerin nun, dass ihr heutiger Verlobter sie zunächst in ein italienisches Restaurant gelockt habe – sie habe jedoch direkt zu Beginn gemerkt, dass etwas nicht stimmt: "Ich komme also dort an und er ist glatt rasiert, trägt keine Tennis-Schuhe – ich denke nur: 'Ah, hier geht etwas vor sich'." Nach dem Essen sei Orlando mit ihr in einem Helikopter geflogen und habe ihr die entscheidende Frage über den Wolken gestellt – doch damit waren die Pläne des "Troja"-Darstellers noch immer nicht erschöpft: "Wir landeten auf diesem Gebäude, gingen die Treppe hinunter. Dort waren meine Familie und meine Freunde – und die meisten Blumen, die Sie jemals gesehen haben", offenbarte die Musikerin gegenüber dem Moderator der Show.

Ob die Hochzeitsfeier ähnlich spektakulär wird wie der Antrag, scheint derzeit jedoch fraglich zu sein: Ende April sprach die 34-Jährige davon, dass sie sich eher eine private Feier im engsten Kreis wünsche. Damit dürfte die zweite Trauung der "I Kissed a Girl"-Interpretin im krassen Gegensatz zu ihrer ersten stehen: Als sie im Jahr 2010 den Komiker Russell Brand (43) ehelichte, feierte das Paar ganze sechs Tage lang in Indien.

ActionPress Katy Perry, Sängerin

ActionPress Katy Perry und Orlando Bloom beim "MOCA Benefit 2019"

Chris Jackson / Getty Images Komiker Russell Brand und Sängerin Katy Perry bei einer Premiere

