Dieser Kandidat hat wirklich alle überrascht – und sich selbst wahrscheinlich am meisten! Als RTL bekannt gegeben hatte, dass Pascal Hens (39) in der diesjährigen Staffel von Let's Dance dabei sein wird, konnte sich wohl keiner vorstellen, dass der Ex-Profihandballer das Zeug zum "Dancing Star" hat. Doch der Sportler tanzt seit der ersten Folge an allen vorbei und kassiert eine hervorragende Jury-Bewertung nach der anderen. Man könnte meinen, Pascal habe schon immer fürs Tanzen gebrannt – aber nix da! Bis vor Kurzem interessierte er sich nicht einmal für die Show.

Als Promiflash Pascal und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32) beim Training in Hamburg besuchte, plauderte er aus dem Nähkästchen. "Im letzten Jahr hätte ich gar nicht daran gedacht, dass ich hier teilnehme. Das hat mich auch gar nicht interessiert", erzählte er schmunzelnd. Er habe schließlich noch nie etwas mit Tanz zu tun gehabt – selbst in Klubs und Diskotheken sei er einer von denen, die höchstens mal mitwippen: "Dann kam das Thema halt irgendwann auf, dann beschäftigt man sich damit und ich hab mir gedacht: Warum nicht? Das ist eine große Herausforderung, auch mal wieder was anderes zu machen. Und ich bereue es auf gar keinen Fall."

Dennoch musste er zugeben, das "Let's Dance"-Training unterschätzt zu haben. "Ich habe keine Zeit zum Golf spielen und zu gar nichts mehr. Dass es so zeitaufwendig ist, hätte ich nicht gedacht, obwohl man es mir gesagt hat", führte er lachend aus. Auch wenn die Wochen seit dem Staffelstart intensiv seien – das positive Feedback, das er bekommt, mache alles wieder wett.

ActionPress Pascal Hens und Ekaterina Leonova in der achten Show von "Let's Dance"

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance"

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance"

