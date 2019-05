Drei Jahre nach Christina Grimmies (✝22) Tod wird nun ein weiterer Teil ihres musikalischen Vermächtnisses veröffentlicht. Im Jahr 2016 kam die ehemalige The Voice-Kandidatin bei einer Autogrammstunde nach einem ihrer Konzerte durch mehrere Schüsse ums Leben. Ihre Fans trauern noch immer um ihr Idol. Jetzt können sie sich zumindest demnächst auf ein posthumes Geschenk des Bühnenstars freuen: Im kommenden Monat wird ein Song von Christina veröffentlicht.

"Wir stellen euch 'Hold Your Head Up' vor! Ein bisher unveröffentlichter Song von Christina Grimmie. Erhältlich ab dem 7. Juni!", kündigte die Christina Grimmie Stiftung über das offizielle Twitter-Profil der "Hold On, We're Going Home"-Interpretin an. Für Christinas Fan-Gemeinde sind diese News eine echte Sensation: "Ich kann es kaum erwarten, das Lied zu hören. Ich weiß einfach, dass es ein grandioser Hit ist", war sich ein Follower schon jetzt sicher. In der Vergangenheit erschienen immer wieder Lieder der Künstlerin, das bisher letzte Stück "Little Girl" kam 2018 heraus.

Diese positive Nachricht kommt rund acht Monate nachdem Christinas Familie einen weiteren Schicksalsschlag verkraften musste: Ihre Mama Tina erlag im vergangenen September ihrer jahrelangen Krebserkrankung. Sie gründete nach dem Verlust ihrer Tochter die Stiftung, die Hinterbliebene von Menschen unterstützen soll, die durch Waffengewalt gestorben sind.

ActionPress / MICHAEL SIMON / Startraks Photo Christina Grimmie bei einem Auftritt in Los Angeles

ActionPress / MJT / AdMedia / SIPA Christina Grimmie beim iHeartRadio Music Festival 2015

Instagram / therealgrimmie Christina und Tina Grimmie



