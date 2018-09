Vor zwei Jahren kam Christina Grimmie (✝22), die aus der US-amerikanischen Version von The Voice bekannt wurde, bei einer Autogrammstunde durch mehrere Schüsse ums Leben. Zu Lebzeiten immer an ihrer Seite: Tina Grimmie – ihre geliebte Mutter. Doch nach jahrelangem Kampf gegen den Krebs musste sich Mama Grimmie der Krankheit geschlagen geben. Tina ist erst kürzlich im Kreise ihrer Liebsten gestorben!

In einem Instagram-Statement wurde diese schreckliche Nachricht erst vor Kurzem verkündet. "Tina kämpfte viele Jahre lang gegen den Krebs. Bis zu ihrer letzten Stunde war ihre Familie an ihrer Seite", begann der traurige Abschiedsbrief an die liebende Mum der einstigen Sängerin. Die Familie der Löwenmama freue sich aber über den Gedanken, dass Mutter und Tochter im Himmel wieder vereint seien.

Wie Daily Mail berichtete habe die Familie der verstorbenen Musikerin nach ihrem Tod immer wieder aufgenommene Tracks veröffentlicht und gründete eine Stiftung zu Ehren der 22-Jährigen. Vor allem Mama Grimmie setzte sich mit Herz für die Foundation ein, die Menschen unterstützen soll, die durch Waffengewalt Angehörige verloren haben.

Matt Winkelmeyer/Getty Images Tina Grimmie, Mutter von Christina Grimmie

Photo Image Press / Splash News Christina Grimmie, US-Sängerin

Pool / Gettyimages Christina Grimmies Eltern Tina und Bud bei ihrer Trauerfeier im Juni 2016 in New Jersey



