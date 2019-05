Sie können sich immer und jederzeit aufeinander verlassen: Seit mittlerweile zwölf Jahren sind Robert (30) und Anna Lewandowski ein Herz und eine Seele. 2013 trat das Paar dann vor den Traualtar und krönte kurze Zeit später seine Liebe mit der ersten gemeinsamen Tochter Klara. In ihrem ersten Pärchen-Interview in Deutschland sprachen Robert und Anna jetzt über das Geheimrezept ihrer harmonischen Beziehung!

Mit Gala philosophierte das Pärchen offen über sein Liebesgeheimnis: Die beiden seien einfach so ein eingespieltes Team, weil sie aus derselben Branche kommen. "Anna versteht meine Karriere. Und ich die ihre. Als sie noch Karate-Sportlerin war und an Meisterschaften teilnahm, wusste ich, wie sie sich fühlte und was sie in diesen Momenten brauchte", erzählte der 30-Jährige offen. Als Sportler fühle er sich manchmal allein – seine Frau kann all das nachvollziehen und sei eine Art Psychologin für ihn.

Doch nicht nur das Verständnis füreinander macht das Paar unbesiegbar – auch die Liebe zu ihrer zweijährigen Tochter. Der Star-Kicker sei durch seine kleine Prinzessin viel offener geworden – Anna hingegen ruhiger und geduldiger. Die Familien-Planung ist aber noch lange nicht abgeschlossen. "Wir wünschen uns noch mehr Kinder", verriet die brünette Beauty im Gespräch weiter.

Instagram / annalewandowskahpba Anna und Robert Lewandowski mit ihrer Tochter

Anzeige

Getty Images Robert und Anna Lewandowski im September 2017

Anzeige

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski mit seiner kleinen Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de