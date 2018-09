Über diese Geburtstagsglückwünsche würde sich wohl jede Frau freuen. Als weltweit beliebter Fußballer kann sich Polens Nationalkicker Robert Lewandowski (30) wahrlich nicht über mangelnde Unterstützung freuen: Der FC Bayern München-Star hat stolze 13,5 Millionen Instagram-Follower. Und genau die dürften von dem neuesten Post des Fußballers ganz begeistert sein: Robert macht seiner Frau Anna Lewandowska eine süße Liebeserklärung zu ihrem 30. Geburtstag!

Zu einem Pic, das ihn und seine Liebste Arm in Arm zeigt, überrascht der Sportler anlässlich des besonderen Datums mit ungewohnt emotionalen Worten: "Du bist meine Liebe, meine Inspiration, mein Vorbild und mein bester Freund. Ich bewundere dich. Du bist wunderschön, klug und gutherzig, du gibst mir Kraft, motivierst mich und treibst mich an. Ich wünsche dir nur das Beste, mein Schatz." Keine Frage: Der 30-Jährige könnte mit der Beauty an seiner Seite einfach nicht glücklicher sein.

Annas Ehrentag feiern die Turteltauben aber sicherlich nicht alleine. Töchterchen Klara darf an einem solchen Jubiläum immerhin nicht fehlen! Seit ihrer Geburt im Mai 2017 macht die kleine Maus das Liebesglück ihrer Eltern einfach perfekt – und erweist sich damit als ihr größter Erfolg.

Thananuwat Srirasant / Getty Images Fußballer Robert Lewandowski

Instagram / Analewandowskapba Sportler-Paar Anna Lewandowska und Robert Lewandowski

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski mit seiner Frau Anna und Töchterchen Klara

