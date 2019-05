Läuten für Joaquin Phoenix (44) und Rooney Mara (34) etwa bald die Hochzeitsglocken? Die zwei Hollywood-Stars sind eines der unauffälligeren Paare der Branche: Abgesehen von der Bestätigung, dass die Schauspieler liiert sind, halten sie selbst ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Auch die aktuellen Verlobungs-Gerüchte fußen nicht etwa auf Aussagen der beiden, sondern einer Beobachtung: Rooney wurde mit einem auffälligen Ring am Finger gesichtet!

Diese Schnappschüsse gehen um die Welt: Vor wenigen Tagen wurde die 34-Jährige in Los Angeles mit einem großen Diamanten an ihrer linken Hand geknipst, als sie im Lässig-Look Besorgungen erledigte. Ob dieses Schmuckstück wirklich der Beweis dafür ist, dass Kate Maras (36) Schwester und Joaquin bald heiraten werden? Auf People-Nachfrage äußerten sich die Managements der Filmdarsteller nicht. Die Fans müssen sich wohl also noch etwas gedulden, bis es weitere Informationen gibt.

Dabei hatte ein Insider noch vor etwa einem Jahr ausgeplaudert, das Paar finde Heiraten viel zu "mainstream" und bevorzuge eine wilde Ehe ohne Trauschein. Ob Joaquin und Rooney ihre Meinung nun doch geändert haben, was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Pascal Le Segretain/Getty Images Joaquin Phoenix und Rooney Mara

Getty Images Rooney Mara und Kate Mara im Oktober 2018 in Beverly Hills

P&P / MEGA Rooney Mara und Joaquin Phoenix, Schauspieler

