Joaquin Phoenix (43) und seine Liebste Rooney Mara (33) haben überhaupt keine Lust, vor den Traualtar zu treten! Die zwei Schauspieler sind seit etwa einem Jahr offiziell ein Paar, tragen ihre Liebe aber nicht gerne öffentlich zur Schau. Daher überrascht es auch kaum, dass jetzt publik wird: Die beiden finden Heiraten viel zu "mainstream" und bevorzugen eine wilde Ehe ohne Trauschein!

Wie ein Insider dem Magazin Us Weekly verraten haben soll, halten Joaquin und Rooney das Konzept der Ehe für überholt und langweilig – frei nach dem Motto: Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Anstatt sich das Jawort zu geben, wollen die beiden US-Stars angeblich lieber zusammen die Welt retten. Der Golden Globe-Gewinner Joaquin engagiert sich seit jeher für den Tier- und Umweltschutz und verzichtet konsequent auf tierische Produkte wie Milch, Fleisch, Leder oder Pelz. Auch seine bessere Hälfte soll ihren Lebensstil mittlerweile an den ihres Partners angepasst haben.

Ihren internationalen Durchbruch hatte Rooney Mara 2010 mit ihrer Rolle im Drama "The Social Network", das die Entstehungsgeschichte von Facebook erzählt. Zuletzt stand die dunkelhaarige Schönheit mit dem Schneewittchenteint sogar zusammen mit ihrem Herzblatt vor der Kamera. Vor wenigen Tagen feierten sie gemeinsam die Premiere von "Don't worry, weglaufen geht nicht". Der Film kommt am 16. August 2018 in die deutschen Kinos.

TIZIANA FABI/AFP/Getty Images Rooney Mara und Joaquin Phoenix beim Rome International Film Festival 2013

Alberto Pizzoli/AFP/GettyImages Joaquin Phoenix und Rooney Mara

Christopher Polk/Getty Images Rooney Mara auf der Premiere zu "Don't worry, weglaufen geht nicht"

