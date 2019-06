Sie ist und bleibt die unangefochtene Nummer eins für die Jury: Bei Let's Dance ergattert Ella Endlich (34) fast jede Woche die absolute Höchstpunktzahl. Auch in der gestrigen Folge hätte niemand Ellas Ergebnis toppen können: Sowohl für ihren Charlston als auch für ihre Rumba bekam die Schlagersängerin an der Seite von Tanzpartner Valentin Lusin (32) jeweils die maximalen 30 Punkte. Und darauf ist Ella mächtig stolz – immerhin hat sie in der vergangenen Show zittern müssen!

"Mir ist, ehrlich gesagt, ein riesiger Stein vom Herzen gefallen", freute sich die Musikerin im Promiflash-Interview und gestand: Durch den nur knapp verpassten Rauswurf in der vorigen Woche sei sie ganz schön verunsichert gewesen. Chef-Kritiker Joachim Llambi (54) habe ihr aber einen guten Tipp gegeben: "Nämlich mehr als 100 Prozent zu geben, 120 Prozent sind das neue 100. Und daran haben wir uns gehalten im Training", sagte die "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Interpretin ehrgeizig.

In der gestrigen Sendung musste Ella – wie die übrigen Kandidaten auch – zwei Tänze performen, einer davon stellte sie vor besonders große Herausforderungen. "Da waren Hebefiguren im Charleston dabei, die bis zuletzt nicht funktioniert haben und letztendlich ist alles gut gegangen", sagte die 34-Jährige und beteuerte: "Also von daher bin ich total stolz, dass wir diese Challenge angenommen haben und so durchgestartet sind mit unserer Energie."

Getty Images Daniel Hartwich, Ella Endlich, Motsi Mabuse und Valentin und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Valentin Lusin und Ella Endlich bei "Let's Dance"

Getty Images Valentin Lusin und Ella Endlich bei "Let's Dance"

