Cathy Hummels (31) ist im absoluten Mama-Glück! Seit ihr Sohn Ludwig (1) vor einem Jahr das Licht der Welt erblickt hat, teilt die Frau von Mats Hummels (30) immer wieder süße Pics von sich und ihrem Kleinen in den sozialen Medien. Zurzeit postet die Influencerin fleißig Schnappschüsse aus dem Urlaub, denn die kleine Familie genießt gerade die Sonne in Saint-Tropez. Doch all der Luxus der französischen Küstenstadt interessiert Cathy überhaupt nicht: Sie hat nur Augen für ihren kleinen Wonneproppen!

Auf Instagram postete die glückliche Mama ein süßes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie Baby Lu im Arm hält und mit geschlossenen Augen verträumt lächelt. Mit dem Post wdrückt sie aus, wie viel ihr Spross ihr bedeutet: "Der Wertvollste", schrieb Cathy und ergänzte ihre Worte mit einem Herz-Emoji. Bei ihren Fans kam der Beitrag richtig gut an, vor allem bei den Müttern unter ihnen: "So ein schönes, emotionales Bild. Ja, die Kinder sind das Wertvollste, was man haben kann. Mir geht es genauso!", schrieb eine Followerin beispielsweise. Ein anderer User kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Sooo schön. Unser Sohn heißt auch Ludwig."

Die Liebe zu ihrem Kind bringt Cathy zum Strahlen, wie ihr Foto beweist: Sie wirkt nicht nur überaus glücklich und entspannt, sondern sieht fantastisch aus – ganz ohne Make-up! Bereits vor einigen Tagen bewies sie, dass sie gerne mal darauf verzichtet, sich zu schminken und stattdessen einen natürlichen Look bevorzugt.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Söhnchen Ludwig im Mai 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

