Heidi Klum (46) bringt ihre Fans mit einem Schreibfehler zum Lachen! Am heutigen Samstag feiert die Germany's next Topmodel-Chefin ihren 46. Geburtstag. Dabei darf natürlich ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) nicht fehlen. Mit einem Foto-Posting bedankte sich Heidi bei ihm für einen riesigen Rosenstrauß. Doch nicht nur die schönen Blumen ziehen die Aufmerksamkeit der Follower auf sich: Vor allem ein falsch geschriebener Ortsname in der Bildunterschrift sorgt für Wirbel!

Auf Instagram teilte das Topmodel eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie und Tom verliebt wirken wie eh und je. Mit einem Hashtag wollte Heidi offenbar vermerken, dass die Pics nach einem Tokio Hotel-Konzert in Leipzig aufgenommen wurden. In ihrem Bildkommentar schrieb Heidi die Geburtsstadt ihres Liebsten "Leibzig", mit einem B statt einem P. Ob es sich dabei um einen Tippfehler handelt, um einen Insider-Joke zwischen den zwei Turteltauben oder um den Versuch, den sächsischen Dialekt nachzuahmen? Das klärte die Modelmama bislang nicht auf.

Viele Fans zeigten sich unter dem Posting amüsiert über den Hashtag und korrigierten die Wahl-Amerikanerin – und das so oft, dass andere User sich wiederum darüber lustig machten. "Kann noch mal jemand schreiben, dass es Leipzig heißt? Glaube, sie ist sich noch unsicher", kommentierte eine Followerin. Andere erklärten Heidi, wie sie die sächsische Aussprache besser ins Schriftliche umsetzen könnte: "Das ist Dialekt. Leibzsch!"

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's Next Topmodel"-Finale 2019

Jayne Russell/Future Image/ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der amfAR Gala 2019 in Hongkong

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz an ihrem 46. Geburtstag am 1. Juni 2019

