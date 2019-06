Heidi Klum (46) hat es zu einem erfolgreichen Weltstar geschafft! Mit ihrer Show Germany's next Topmodel flimmert sie seit 13 Jahren über die Bildschirme und auch auf ihren Social-Media-Kanälen postet das Model regelmäßig Clips und Fotos. Dabei wirft die Wahlamerikanerin gerne mal mit englischen Begriffen um sich. Und genau wegen dieser Ausdrucksweise wurde die vierfache Mutter jetzt für einen Negativpreis nominiert!

Der Verein Deutsche Sprache aus Dortmund vergibt in diesem Jahr zum 22. Mal den Negativpreis "Sprachpanscher des Jahres", wie ihrer offiziellen Homepage zu entnehmen ist. Unter den fünf Kandidaten tummelt sich auch Heidi und dazu heißt es: Sie "präsentiere in Ihrer Fernsehsendung 'Germanys Next Topmodel' unter planmäßiger Umgehung der deutschen Sprache jede Menge 'Challenges', suche junge Damen mit viel 'Personality', zwecks Präsentation ihres neuen 'Looks' vor 'Friends' und 'Families.'" Für ihren Favoriten dürfen alle 36.000 Mitglieder der Organisation abstimmen.

Doch auch Verkehrsminister Andreas Scheuer könnte sich den Titel holen. Er hatte mit der Kampagne "Looks like shit. But saves my life" für Aufsehen gesorgt. Dabei werben leicht bekleidete Models mit Fahrradhelmen auf dem Kopf für mehr Sicherheit unter den Radelfreunden. Auch Ex-GNTM-Girl Alicija hatte bei der Aktion als Werbegesicht mitgewirkt.

