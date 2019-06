Über dieses Wiedersehen freuen sich die Let's Dance-Fans bestimmt ganz besonders! Im vergangenen Jahr verzauberten Alles was zählt-Star Bela Klentze (30) und Oana Nechiti (31) die Zuschauer mit ihren Performances. Aufgrund einer schweren Verletzung musste der Schauspieler seine Teilnahme an der Tanz-Show jedoch schweren Herzens vorzeitig beenden. Nun traf er seine einstige Partnerin wieder und ließ seine Follower daran teilhaben!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 30-Jährige ein gemeinsames Foto mit der DSDS-Jurorin und ihrem Partner Erich Klann (32). Die Aufnahme kommentierte er schlicht mit: "Gute Freunde." Im vergangenen Sommer hatte der gebürtige Münchner im Gespräch mit RTL bereits verraten, dass er immer noch regelmäßig mit der 31-Jährigen telefoniere – er wolle sogar wieder mit Oana tanzen. Was aus diesem Vorhaben geworden ist, ist zwar nicht bekannt. In Kontakt sind sie aber offensichtlich bis heute geblieben.

Dass sich zwischen den Profitänzern und den Promis eine Freundschaft entwickelt, ist nicht selten. Immerhin arbeiten sie wochenlang eng miteinander. Erst kürzlich offenbarte Tänzern Katja Kalugina (26), dass sie in Lukas Rieger (19) einen wahren Freund gefunden habe. Die beiden hatten sich in der aktuellen Staffel auf Platz zwölf getanzt.

Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Katja Kalugina und Lukas Rieger bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Bela und Oana in Kontakt bleiben? Auf jeden Fall! Nee, ehrlich gesagt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de