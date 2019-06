Ohje, das Pech hat bei Evelyn Burdecki (30) doppelt zugeschlagen! Am vergangenen Freitag musste sich das Reality-TV-Sternchen in der zehnten Show-Runde von Let's Dance verabschieden. Mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov konnte sie weder die Jury noch die Zuschauer mit ihren Performances überzeugen. Doch gerade als die Blondine ihren Exit verdauen muss, trifft sie der nächste Schlag: Ihr Auto wurde aufgeknackt und ihre Handtasche gestohlen!

Am Samstagnachmittag wurde Eveylns Mercedes am Düsseldorfer Rheinufer aufgebrochen, wie RTL berichtet. Laut der Bestohlenen liegt der Schaden bei 7.000 Euro! "Eine Chanel-Handtasche im Wert von 5.000 Euro wurde mir aus dem Auto geklaut", offenbart die Dschungelkönigin. Auch ihr Portemonnaie samt aller Ausweise und Karten seien weg. Doch nicht nur der materielle Verlust schmerze sie: "An der Tasche habe ich besonders gehangen, weil sie schwer zu bekommen war und sie zu den wenigen Dingen gehörte, für die ich mal viel Geld ausgegeben habe", schilderte das TV-Gesicht.

Evelyn habe den Einbruch bereits bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet. Sie versuche positiv zu denken: "Ich hoffe, dass die Diebe schnell gefasst werden."

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der zehnten "Let's Dance"-Show, Mai 2019

ActionPress Evelyn Burdecki in der achten Show von "Let's Dance"

ActionPress Evelyn Burdecki, Reality-TV-Darstellerin

