Hat Schwiegertochter gesucht-Kandidat Dennis sich etwa in der Kuppelshow vertan? Bisher sorgten die Teilnehmer der Liebes-Sendung im Netz immer wieder für Lacher. Seien es seltsame Hobbys, peinliche Versprecher oder einfach nur ein verrückter Look – die "Schwiegertochter gesucht"-Stars sind immer für Fremdschäm-Momente gut. Kandidat Dennis bildet da aber die absolute Ausnahme: Er bringt die weiblichen Zuschauer eher in Wallungen! Ist Dennis etwa zu heiß für "Schwiegertochter gesucht"?

Der 33-jährige Single wurde von seiner Mutter Carmen angemeldet. Die Blondine will endlich die richtige Frau für ihren Sohnemann finden. Dass Dennis dafür die Hilfe von Moderatorin Vera Int-Veen (51) braucht, ist für viele Fans allerdings ein Rätsel. Immerhin ist der gut aussehende Fitness-Fan ein regelrechter Traumtyp. Groß, dunkelhaarig, muskulös – Dennis hat eigentlich alles, was man als Herzensbrecher braucht. Auf Twitter sind sich die Fans daher sicher: Dennis hat sich einfach die falsche Kuppelshow ausgesucht! "Vielleicht wird Dennis ja der neue Bachelor?", meinte zum Beispiel eine Userin.

Während sich einige Kandidaten in den vergangenen Staffeln mit bloß drei oder vier Bewerberinnen zufrieden geben mussten, wird Dennis sich nach seinem Aufruf vor potenziellen Partnerinnen sicher kaum retten können. Im Netz sind jedenfalls schon einige Damen hin und weg. Der kaufmännische Angestellte hat allerdings eine ganz klare Vorstellung von seiner Traumfrau. "Ich mag Frauen, die wissen, was sie wollen. Meine Partnerin muss das Herz am rechten Fleck haben und hinter mir stehen", meinte er gegenüber RTL.

TVNOW Vera Int-Veen für die 13. Staffel von "Schwiegertochter gesucht"

Schwiegertochter gesucht, RTL "Schwiegertochter gesucht"-Dennis und seine Mutter Carmen

P.Hoffmann/WENN.com "Schwiegertochter gesucht"-Star Vera Int-Veen, 2018

