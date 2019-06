Sie ist die neue Siegerin von Promi Shopping Queen! Drei Kandidatinnen haben heute die Kassen klingeln lassen. Unter dem Motto "Wild Wild West" und natürlich unter den strengen Augen von Guido Maria Kretschmer (54) mussten Bella Lesnik, Rosalie van Breemen und Germany's next Topmodel-Siegerin Toni (19) ihr Modegespür unter Beweis stellen. Den besten Look konnte am Ende allerdings Toni vorweisen, sie ist die neue "Promi Shopping Queen"-Siegerin!

Mit ihrem ausgefallenen High-Fashion-Look konnte die Laufstegschönheit nicht nur ihre Mitstreiterinnen, sondern auch Guido total von sich überzeugen. Dabei startete ihr Shopping-Trip alles andere als optimal: Sie konnte keine passende Hose zum Wild-West-Motto finden – und bastelte sich daraufhin einfach ihren eigenen Look. Eine Verkäuferin zerschnitt eine Jeans einfach kurzerhand zu Chaps. Im Endeffekt lief die GNTM-Beauty also mit einer ziemlich heißen Rückansicht über den Laufsteg.

Ihre Konkurrentinnen Bella und Rosalie konnten mit ihrem Country-Style allerdings auch überzeugen. Rosalie ergatterte im Endeffekt bloß einen und Bella bloß zwei Punkte weniger als Siegerin Toni.

WENN Toni Dreher bei den About You Awards 2019

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2018 in Berlin

Florian Ebener/Getty Images Toni Dreher-Adenuga im GNTM-Finale 2018

