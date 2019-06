Rührender Auftritt von Sarah Connor (38)! Die Sängerin hatte bereits vor einigen Tagen ihren neuesten Song "Flugzeug aus Papier" veröffentlicht. Dieses gefühlvolle Lied widmete sie dem Sportler Bode Miller (41). Er hatte im vergangenen Jahr seine kleine Tochter Emeline (✝1) bei einem Pool-Unglück verloren. Dieses tragische Schicksal hatte die vierfache Mutter damals total mitgenommen. Als Sarah "Flugzeug aus Papier" nun zum ersten Mal performte, brach sie sogar in Tränen aus!

In der Talkshow 3nach9 stand Sarah am Freitag mit ihrem neuesten Track zum ersten Mal auf einer Bühne. Dabei wurde sie von ihren Gefühlen regelrecht übermannt. Zurück in der Talkrunde konnte sie ihre Tränen dann endgültig nicht mehr zurückhalten. Aber auch alle anderen Show-Gäste waren von ihrem Auftritt – und von ihren Gefühlen – überwältigt. Sarah brauchte sogar einige Momente, bis sie die Frage des Moderators, wann ihre Kinder den Song zum ersten Mal gehört hatten, beantworten konnte: "Sie haben darauf bestanden, ihn zu hören, weil sie immer alles hören wollen, um vorbereitet zu sein. Wir haben dann alle eine Runde zusammen geweint."

Bode und seine Frau Morgan haben den Schmerz über ihren schrecklichen Verlust von Anfang an sehr offen mit ihren Followern geteilt. Dadurch wollten sie andere Eltern warnen, damit so eine Tragödie nicht noch einmal passiert. Morgan postete vor einigen Monaten sogar ein Bild ihrer sterbenden Tochter.

Instagram / Morganebeck Sportlerin Morgan Beck Miller mit Tochter Emeline

imagebroker.com / Action Press Sarah Connor live in der Stadthalle Sursee, Schweiz

Instagram / millerbode Emeline Miller und Bode Miller

