Der Schuldige im Kaffeebecher-Eklat ist noch immer nicht gefunden! In der finalen Staffel von Game of Thrones hatte sich während einer Szene ein Becher ins Bild geschlichen – und sorgte im Netz für großes Gelächter. Der erste Verdacht: Einer der Schauspieler hat sein Getränk aus Versehen am Set stehen lassen. Lange galt Serien-Star Emilia Clarke (32) als Verdächtige. Doch nun geriet ein anderer Promi ins Visier der "Ermittlungen": Joe Jonas (29)!

Der Musiker ist der Mann von Sansa Stark-Darstellerin Sophie Turner (23) und stattete seiner Partnerin während der Dreharbeiten des Öfteren einen Besuch am Set ab – vielleicht sogar mit Kaffee in der Hand? Im Interview mit Hot Ones verriet der 29-Jährige nun: War er der Übeltäter, der den Becher reingeschmuggelt hatte? "Ich wünschte, ich wäre es gewesen", antwortete Joe und stellte damit klar: Er ist unschuldig. Das Rätsel bleibt also weiterhin ungelöst.

Emilia kann sich immer noch nicht erklären, wie der "blinde Passagier" seinen Weg ans Serien-Set fand, denn: "Niemand von uns trinkt 'Starbucks'-Kaffee. Also ist jemand, der mit einem 'Starbucks'-Becher am Set herumläuft, auf jeden Fall kein Mitglied des Casts." Glaubt ihr, dass sich die Story noch aufklären wird? Stimmt ab!

