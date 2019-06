Was läuft wirklich zwischen Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov (28)? Bereits seit Beginn der diesjährigen Staffel von Let's Dance sorgten die Tanzpartner für heiße Spekulationen: Immerhin sprühten zwischen der Dschungelcamp-Königin und dem Profitänzer schon von Anfang an auf dem Parkett die Funken – womöglich auch jenseits des Wettstreits? Promiflash hakte bei Evelyn gleich nach ihrem Exit aus der Show am vergangenen Freitag nach!

Die beiden Mitglieder des Teams EvEv hatten ein Techtelmechtel stets bestritten – ob die Blondine nach ihrem "Let's Dance"-Aus jetzt endlich die Liebesbombe platzen lässt? Im Promiflash-Interview plauderte sie ein wenig aus dem Nähkästchen: "Vielleicht nehme ich den Evgeny ja mit zum Date. Dann kann der mir Tipps geben. Nicht nur beim Tanzen, auch bei den Dates", machte sie zunächst Hoffnung auf positive News in Sachen Beziehung. Kurz darauf stellte die Ulknudel aber klar: "Evgeny und ich sind jetzt sehr gute Freunde, aber wir sind jetzt kein Pärchen und wir werden auch kein Pärchen. Wir bleiben natürlich in Kontakt, das ist eine ganz intensive Freundschaft, die uns keiner nehmen kann."

Ihre enge Verbundenheit macht ihren unfreiwilligen Rückzug aus dem Format umso schwerer: "Ich hätte mir keinen besseren Tänzer als Evgeny vorstellen können. Deswegen sind auch gerade ein paar Tränen geflossen, die man aber nicht gesehen hat. Ich habe die gut versteckt, beim Evgeny im Arm", so Evelyn sichtlich getroffen.

Instagram / evelyn_burdecki Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

Instagram / evelyn_burdecki Everlyn Burdecki, TV-Star

Instagram / evelyn_burdecki Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

