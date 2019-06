Arie Luyendyk, Jr. (37) schwebt im siebten Papa-Himmel! Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Seine Frau Lauren Burnham (27) brachte eine gesunde Tochter zur Welt. Schon während der Schwangerschaft hatte das Paar seinen Fans regelmäßig Updates gegeben – und auch nach der Geburt seines Töchterchens hält der einstige US-Bachelor seine Follower auf dem Laufenden. Ein neues Foto beweist: Arie geht in seiner neuen Vaterrolle total auf.

Was für ein süßer Papa-Tochter-Moment! Auf Instagram teilte der 37-Jährige ein Bild, das ihn und seinen frisch geschlüpften Nachwuchs beim Kuscheln zeigt. Die kleine Alessi Ren schlummert friedlich auf der Brust ihres Daddys, der wiederum selig die Augen geschlossen hat. "Vater-Sein ist das Beste. Ich glaube, mein Herz ist gerade auf doppelte Größe angewachsen", lautete sein Kommentar zu dem Beitrag, den außerdem mit einem Herz-Emoji versah.

Sein Baby-Girl hat den Rennfahrer vom ersten Moment an verzaubert! Schon kurz nach der Entbindung postete der Familienvater ein Foto, auf dem er Alessi in seinen Armen hält. "Das war das erste Mal, dass sie mich mit ihren Augen angesehen hat und das hat mich für mich verändert", schrieb zu der zuckersüßen Moment-Aufnahme.

Instagram / ariejr Arie Luyendyk, Jr. und seine Frau Lauren kurz vor der Geburt

Instagram / ariejr Arie Luyendyk, Jr. mit seiner Tochter Alessi Ren

Instagram / ariejr Alessi Ren Luyendyk

