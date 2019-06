Kommt es für Cardi B (26) jetzt richtig dicke? Die US-Rapperin geriet im Oktober 2018 nicht wegen ihrer schrillen Looks oder ihrer gewohnt frechen Aussagen in die Schlagzeilen. Stattdessen soll sie in einem Strip-Club ihre Begleiter überredet haben, auf zwei Kellnerinnen loszugehen. Eine der beiden habe angeblich eine Affäre mit ihrem Partner Offset (27) gehabt. Wegen dieser Angelegenheit musste Cardi jetzt vor Gericht – dort tauchte sie in einem sehr auffälligen Outfit auf.

Am Freitag erschien die 26-Jährige vor dem Criminal Court im New Yorker Stadtteil Queens und zog dabei nicht nur wegen ihres Bekanntheitsgrades alle Blicke auf sich. In einem knallpinken Kostüm samt farblich passender Nägel war ihr sämtliche Aufmerksamkeit gewiss. Für die Ex-Stripperin beinahe selbstverständlich war auch der tiefe Ausschnitt, mit dem sie ihre erst kürzlich vergrößerten Brüste präsentierte.

Den Richter dürfte das Aussehen der Angeklagten kalt gelassen haben. Laut TMZ stehe es nicht gut um Cardis Chancen auf Freispruch. Der Fall kommt nun tatsächlich vor die Geschworenen, was bedeuten könnte, dass das Urteil härter ausfällt. Ein strafmilderndes Angebot der Staatsanwaltschaft hat die Hip-Hopperin zuvor abgelehnt.

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B im Mai 2019

Getty Images Cardi B bei einem Auftritt in Los Angeles

