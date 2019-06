Kylie Jenner (21) hat ein anstrengendes Wochenende hinter sich. Der Kardashian-Jenner-Spross ließ seine Follower mit einem Schnappschuss wissen, was sie durchmachen musste: Auf Social Media postete sie ein Bild ihrer schlafenden Tochter Stormi (1), das die Einjährige – eingewickelt in eine Decke – mit einem Schnuller zeigt. Dazu schrieb Kylie, dass sie einen kompletten Tag mit dem Kleinkind im Krankenhaus verbringen musste!

Nachdem die 21-Jährige mit der kleinen Stormi wieder nach Hause zurückgekehrt war, gab der Reality-Star auf Instagram Entwarnung und erklärte ihren 137 Millionen Followern, was der Grund für den Krankenhausaufenthalt war: "Sie hatte eine allergische Reaktion, ist aber jetzt zu 100 Prozent in Ordnung und wir sind zu Hause." Zu dem Posting schrieb Kylie außerdem, wie unwichtig alles andere werde, sobald man ein krankes Kind hat – und, dass sie allen Müttern in ähnlichen Situationen Kraft wünscht: “Es zählt nichts anderes, wenn solche Sachen passieren. Gott segne alle Mütter mit kranken Babys. Ich schicke euch so viel Liebe und positive Energie.”

Erst vor wenigen Tagen bewies die Influencerin, wie sehr sie jeden einzelnen Moment mit ihrer Prinzessin genießt: Via Insta-Story begeisterte die Selfmade-Milliardärin ihre Fans mit lustigen Pool-Pics. Baby Stormi und ihre stolze Mama zeigten sich beim Mutter-Tochter-Badespaß ausgelassen und megaglücklich.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

