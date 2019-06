Sie sind wieder Eltern geworden! Erst gestern erblickte der vierte Spross von Abbey Clancy (33) und Peter Crouch (38) das Licht der Welt und machte das Familienglück des Paares damit um ein Köpfchen reicher. Neben zwei Töchtern haben die beiden auch bereits einen Sohn. Kurz nach der Geburt verkündete der prominente Fußballspieler nun nicht nur, dass er sich über einen weiteren Jungen freuen durfte – er gab auch bekannt, wie sein Baby heißen soll: Der Vorname des kleinen Mannes ist jedoch eher ungewöhnlich!

Auf Twitter postete der stolze Vater ein süßes Foto seines Neugeborenen und schrieb dazu: "Unser schöner Junge wurde am 3. Juni geboren. Mutter und Baby Divock Samrat Crouch geht es gut." Seinen Namen verdanke der Spross demnach dem Kicker Divock Origi vom FC Liverpool sowie dem indischen Restaurant, in dem Peter am liebsten essen gehe.

Auf der Social-Media-Plattform sorgte die außergewöhnliche Namensgebung für Verwirrung. Letztendlich klärte der Sportler seine Follower jedoch auf: Der Name sei lediglich ein Witz gewesen. "Unser Junge ist wunderschön, doch für einen Namen haben wir uns bisher nicht entschieden. Abbey war leider gegen Dicvock Samrat", schrieb er weiter.

Twitter / @petercrouch Divock Samrat Crouch, Tochter von Peter Crouch und Abbey Clancy im Juni 2019

Getty Images Abbey Clancy und Peter Crouch im Juni 2017 in Italien

Getty Images Abbey Clancy im Februar 2019 in London

