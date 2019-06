Darf Prinz Louis (1) schon bald vom Balkon des Buckingham Palasts winken? Vor etwa einem Jahr erblickte der süße Mini-Royal das Licht der Welt und bereicherte das Familienglück von Herzogin Kate (37) und Prinz William (36). Zwar hat das Königshaus immer wieder niedliche Bilder von dem Sprössling auf seinen offiziellen Social Media Kanälen verbreitet, jedoch hatte der Kleine, abseits des Fotocalls kurz nach seiner Geburt, noch nie einen öffentlichen Auftritt. Könnte sich das schon bald ändern?

Alljährlich findet die "Trooping the Colour"-Parade am zweiten Samstag im Juni statt. Grund dafür ist eine Tradition, die King George II. 1748 ins Leben rief, um den jährlichen Militärmarsch mit seinem Geburtstag zu verbinden. So feiert die Queen (93) auch ihren Geburtstag mit der Parade nach – und zeigt sich zur Feier des Tages mit ihrer Großfamilie auf dem Balkon des Palastes den Untertanen. Ob sich die Bürger auf einen besonderen Gast freuen können? Dieses Jahr sollte nämlich auch endlich Prinz Louis alt genug sein, um an dem Event teilzunehmen. Denn seine Schwester Prinzessin Charlotte (4) war bei ihrer ersten Teilnahme genauso alt wie ihr jüngerer Bruder jetzt.

Dagegen spricht, dass sich seine Eltern bei ihrem Sohnemann Prinz George (5) deutlich mehr Zeit ließen. Der älteste von drei Geschwistern durfte erst mit fast zwei Jahren vom Balkon winken. Jedes Jahr aufs neue entstehen dabei süße Fotos der royalen Kids. Meist sehen die aber eher gelangweilt vom Event aus. Ob das bei Louis vielleicht schon in diesem Jahr genauso sein wird?

Getty Images Die royale Familie beim Trooping The Colour 2018

ActionPress/Robin Utrecht Prinzessin Charlotte, Prinz George bei der Trooping The Colour Parade in London

Kensington Royal / Matt Porteous Prinz Louis bei der Chelsea Flower Show im Mai 2019

