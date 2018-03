Bei der alljährlichen Militärparade zu Ehren der Queen (91) zeigte sich am Samstag die gesamte Royal-Family auf dem Balkon des Buckingham Palace – Hauptaugenmerk lag allerdings nicht auf Geburtstagskönigin Elizabeth II., sondern auf ihren beiden süßen Urenkeln. Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) fanden die "Trooping the Colour"-Parade nämlich sichtlich unspannend und präsentierten sich wieder einmal von ihrer ganz besonders putzigen Seite: majestätisch muffelig. Vor allem der kleine George war es, der – zumindest bis zum Anblick der ersten Flugzeuge am Himmel – eher "not amused" erschien.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de