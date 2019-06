Wie schlimm ist es? Danielle Bregoli alias Bhad Bhabie wollte eigentlich nur einen Flug von der US-Stadt Fort Lauderdale nach Los Angeles nehmen. Doch sie konnte die Reise am Montag gar nicht erst antreten. Nach dem Einstieg bekam die US-Rapperin so starke Bauchkrämpfe, dass ihr Team eine Entscheidung treffen musste: Die Musikerin verließ das Flugzeug wieder, wurde ausgecheckt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht!

Laut dem Online-Magazin TMZ sollen die Schmerzen der 16-Jährigen bereits seit Tagen angehalten haben und am Ende zu stark gewesen sein, um den Flug anzutreten. Dies berichteten anonyme Quellen aus dem Umfeld von Bhad Bhabie. Das Team des US-Stars entschloss sich daher zu der einzig sinnvollen Lösung – nämlich die Reise abzubrechen.

Mittlerweile wurde Entwarnung gegeben, Danielle gehe es wieder gut und sie sei bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Ärzte hätten ihr geraten, sich ein paar Tage Zeit zu nehmen, um sich auszuruhen. Der Manager der Rapperin teilte dem Magazin indes mit, dass sie am Dienstag einen neuen Versuch starten werde, nach Los Angeles zurückzukehren.

Getty Images Bhad Bharbie, Rapperin

Getty Images Bhad Bharbie, TV-Bekanntheit

Getty Images Bhad Bharbie, Rapperin

