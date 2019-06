Dua Lipa (23) und Isaac Carew haben sich getrennt – zum zweiten Mal! Anfang 2017 setzten die Sängerin und das Male-Model einen Schlussstrich unter ihre dreieinhalbjährige Beziehung, fanden aber etwa ein Jahr später wieder zueinander. Die beiden überstanden sogar die schwierige Phase, in der Isaac Fremdgehen vorgeworfen wurde. Nur wenige Wochen nach ihrem stylischen Paar-Auftritt bei der Met-Gala folgt ein Schock: Dua soll ihrem On-Off-Partner den Laufpass gegeben haben.

Wie The Sun unter Berufung auf Insider berichtet, sei es die 23-Jährige gewesen, die Schluss gemacht habe – offenbar, weil sie ihre Terminpläne nicht miteinander vereinbaren konnten. "Dua und Isaac hatten echt Probleme sich zu treffen, seit sie wieder zusammen waren. Sie wollten, dass alles klappt und alles toll ist zwischen ihnen, aber sie hat einfach mehr und mehr zu tun", schildert die Quelle. Aktuell sei es besonders schwierig, weil die "New Rules"-Interpretin an neuer Musik arbeite und auf der ganzen Welt Auftritte wahrnehme.

Auch via Social Media finden sich Hinweise auf das Liebes-Aus nach ihrer Versöhnung. Isaac soll seiner Ex seit Dienstag nicht mehr auf Instagram folgen, außerdem postete der 33-Jährige in seiner Story ein Emoji eines gebrochenen Herzens. Dua zeigte sich auf ihrem Account ebenfalls traurig. "Meine Freundin ist gekommen, um eine Nacht in Paris bei mir zu verbringen. Freunde, wenn man sie am meisten braucht", schrieb die Britin zu einem Schnappschuss, der in der französischen Hauptstadt entstanden ist. Ihr Management wollte die Nachricht bislang nicht kommentieren.

Getty Images Isaac Carew und Dua Lipa im Mai 2019 bei der Met-Gala in New York

Splash News Dua Lipa und Isaac Carew in London

Getty Images Dua Lipa und Isaac Carew auf einer Pre-Grammy-Party in Beverly Hills

