Im März dieses Jahres verkündete The Originals-Star Claire Holt (30) die Geburt ihres Sohnes James im Netz. Nach einer Fehlgeburt im vergangenen Jahr schwebt die Schauspielerin, die seit August 2018 mit ihrem Ehemann Andrew Joblon verheiratet ist, im Mutterglück. Auch wenn das schnuckelige Baby ein wahr gewordener Traum ist, erlebt die Schauspielerin durchaus Höhen und Tiefen im Mama-Alltag. So unterlief Claire vor Kurzem ein kleines Missgeschick mit ihrem Hosenmatz in der Babybadewanne.

In ihrer Instagram-Story gestand die Australierin die Panne: Eigentlich wollte die Blondine ihren Sohn mit Badelotion sauber machen, doch stattdessen badete sie den kleinen James in Händedesinfektionsmittel. Wie sie vor der Kamera deutlich macht, sehen sich die beiden Flaschen nämlich zum Verwechseln ähnlich. Ihrem Sohn scheint das Bad in der "falschen" Seife aber nichts ausgemacht zu haben, denn er plantscht in dem Clip ganz entspannt in seiner Wanne weiter. Und auch seine Mama sieht ihr lustiges Bade-Missgeschick ganz gelassen – sie steht offen zu der Shampoo-Verwechslung und lächelt in die Kamera.

Schon kurz nach der Geburt ihres Sohnes ließ die 30-Jährige verlauten, dass das Mutter-Dasein nicht immer einfach sei. Erschöpfung, Schmerz und Selbstzweifel gehörten dazu. "Ich versuche, mich selbst daran zu erinnern, dass ich nicht perfekt sein kann", schrieb Claire auf ihrem Social-Media-Kanal und sprach damit vielen Müttern aus der Seele. "Du bist nicht allein" oder "Ich fühle mit dir" waren nur eine kleine Auswahl der positiven User-Rückmeldungen unter ihrem Post.

ActionPress / SIPA PRESS Claire Holt bei der "47 Meters Down"-Premiere

Instagram / claireholt Claire Holt und Sohnemann James

Getty Images Claire Holt, Schauspielerin

