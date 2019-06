Läuten etwa schon bald die Hochzeitsglocken bei Scott Disick (36) und Sofia Richie (20)? Bereits seit zwei Jahren ist der Reality-TV-Star mit dem Model liiert – und offenbar sind die Turteltauben noch immer richtig glücklich miteinander. Erst kürzlich hieß es, dass die beiden ihre gemeinsame Zukunft planen. Nun werden die Ziele für die nächste Zeit konkreter. Angeblich denken die Lovebirds aktuell über eine Verlobung nach!

Das plauderten nun mehrere Quellen gegenüber US Weekly aus. "Sie haben ernsthaft darüber gesprochen, sich zu verloben", verriet ein Insider, und auch ein anderer meinte, dass eine Verlobung "gut möglich" sei. "Scott und Sofia sehen sich, so wie es gerade zwischen ihnen läuft, gegenseitig als Lebenspartner an", verriet er weiter. Wann sie diesen Schritt wagen wollen, ist aktuell aber noch nicht bekannt.

Wenn das Paar aber tatsächlich vor den Traualtar tritt, würde sicher auch Kourtney Kardashian (40) eine Einladung zur Feier bekommen. Das Reality-Sternchen war vor Sofia mit dem 36-Jährigen zusammen, hat drei Kinder mit ihm. Trotzdem verbindet die drei eine enge Freundschaft. Als Kourtney neulich gefragt wurde, wie sie eine Verlobung zwischen Scott und Sofia finden würde, antwortete sie kurz und knackig: "Glückwunsch."

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie im April 2019

Splash News Scott Disick und Sofia Richie, 2017

gbrci / SIPA PRESS Kourtney Kardashian bei der amfAR Gala in New York, 2019

