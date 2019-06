Jenny Elvers (47) kann wieder strahlen – und das hat sie nicht zuletzt ihrem Sohn Paul zu verdanken. Nach einem völlig berauschten TV-Auftritt 2012 in der NDR-Talkshow "Das!" bekannte sich die Schauspielerin ganz offen zu ihrer Alkoholsucht. Es folgte ein langer, nervenaufreibender Entzug und das Liebes-Aus mit Goetz Elbertzhagen (59). Die dunklen Zeiten hat die Blondine nun hinter sich gelassen. In einem Interview erinnerte sie sich jetzt jedoch: Es war Paul, der ihr die Stärke verlieh!

"Ich stand damals vor den Trümmern meiner Ehe, meiner Existenz, hatte null Perspektive. Bis auf meinen Sohn", erzählte die 47-Jährige in einem Interview mit Bild, bei dem auch ihr Sohn anwesend war. "Paul war mein Grund, mein Ziel, da rauszukommen. Es gab eine Zeit in unserem Leben, da haben sich unsere Rollen verschoben. Da war er mein Beschützer. Ich habe ihm das Leben geschenkt, er hat mir mein Leben gerettet", so der TV-Star weiter. Mutter und Sohn hätten beide früh gemerkt, dass es ganz wichtig sei, als Familie zusammenzuhalten.

Und das tun sie auch weiterhin – unter einem Dach. Paul wohnt nämlich nach wie vor bei Jenny in Lüneburg. Die Liebe zu seiner Mama geht dem 18-Jährigen demnächst sogar im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut: "Ich will beide Handkanten tätowieren lassen – mit dem Geburtsdatum meiner Mutter: '1105 und 1972'", erzählte der Teenager.

Ot,Ibrahim/ActionPress Paul und Jenny Elvers bei der Liz Malraux Modenschau Masterpieces of Fashion Art

Getty Images Jenny Elvers beim Deutschen Kosmetikpreis 2019

Bieber, Tamara/ActionPress Paul Elvers auf Shirin Davids Geburtstagsparty in Berlin, April 2019

