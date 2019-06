Sie wagt einen kompletten Neustart! Nadja Abd el Farrag (54) ist nach jahrelanger Alkohol-Sucht mittlerweile seit sieben Monaten trocken. Auch beruflich will die Ex von Dieter Bohlen (65) endlich wieder voll durchstarten. Um als Sängerin auf Mallorca Fuß zu fassen, zieht die 54-Jährige sogar von Hamburg auf die Sonneninsel. Doch das sind nicht die einzigen Veränderungen in ihrem Leben. In einem Interview erzählt Naddel jetzt: Auch ihre Zähne werden generalüberholt.

"Oben tut das alles so weh. Nach 30 Jahren muss es auch mal gemacht werden", erklärt die Entertainerin gegenüber RTL ihren geplanten Eingriff. Die neuen Beißerchen sollen nicht nur ihre Schmerzen verschwinden lassen, sondern das TV-Gesicht auch optisch zum Strahlen bringen – wenn auch nicht zu sehr: "Jeder, der in die Praxis kommt, will helle Zähne, aber nicht so wie bei Naddel", betont der Zahnarzt Dr. Milan Michalides.

Die Zähne sollen natürlicher aussehen und zu ihrem derzeitigen Lebensabschnitt passen. Was sagt ihr zu Naddels Vorhaben? Stimmt in der Umfrage ab!

action press Nadja Abd el Farrag im Mai 2019

Getty Images Nadja Abd el Farrag im Oktober 2009

ActionPress / azee Nadja Abd el Farrag 2019 auf Mallorca

