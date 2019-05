Geht es Nadja Abd el Farrag (54) wieder besser? Die Entertainerin hat in letzter Zeit einiges durchgemacht: endlose Diskussionen über ihr Gewicht, eine Leberzirrhose und der Kampf gegen die Schulden. Erst vor einem Monat musste sich Naddel dann auch noch gegen Fremdgeh-Vorwürfe wehren, die Verona Pooth (51) in ihrer Enthüllungsbiografie geäußert hatte. Nach alledem sah die 54-Jährige deutlich mitgenommen aus. Nun scheint es für die Ex von Dieter Bohlen (65) aber wieder bergauf zu gehen: Sie soll sogar dem Alkohol entsagt haben!

Während eines Auftritts auf Mallorca verriet Naddel gegenüber Bild, dass sie auf dem Weg der Besserung sei. "Ich habe seit über einem halben Jahr nicht mehr getrunken", verkündete sie – und das soll man ihr laut des Berichts auch angemerkt haben: Die Sängerin habe aufgeräumt gewirkt und soll sich klar und deutlich artikuliert haben. Auf der Theke von Krümels Stadl habe sie den Gästen dann ordentlich eingeheizt. Rund 200 Fans sollen mitgesungen haben, als sie "Über sieben Brücken musst du gehn" zum Besten gegeben hat.

An Mallorca scheint Nadja immer mehr Gefallen zu finden? Erst vor Kurzem gab Stadl-Besitzerin Krümel bekannt, dass die Sängerin voraussichtlich bald zweimal die Woche in ihrer Kneipe auftreten werde. Zu diesem Zweck soll die Hamburgerin angeblich sogar dauerhaft auf die spanische Insel ziehen. Im Interview mit der Zeitung klang das allerdings ganz anders: "Ich will endlich eine eigene Wohnung. Am liebsten in Hamburg, aber Mallorca wäre auch okay", soll die Musikerin erklärt haben. Haben sich die Zukunftspläne der Entertainerin etwa spontan geändert?

Starpress/WENN.com Naddel bei einem Auftritt in Krümls Stadl auf Mallorca im April 2019

Anzeige

WENN.com Nadja abd el Farrag im Berliner Club "Musik & Frieden"

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Nadja Abd el Farrag vor dem Kreuzfahrtschiff Queen Victoria in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de