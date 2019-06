Es muss nicht immer das Beste vom Besten sein! Kim Kardashian (38) zeigt gerne, was sie hat und auch an materiellen Dingen mangelt es der TV-Beauty nun wirklich nicht: Luxusautos, die teuersten Klamotten, Handtaschen der berühmtesten Designer und natürlich auch Urlaube an den schönsten Orten und den nobelsten Hotels der Welt. Doch für ihre kleine North (5) kann Kim auch verzichten und so brach sie kürzlich zum Campingurlaub auf – den ein oder anderen Fauxpas natürlich inbegriffen.

In der aktuellen Keeping Up with the Kardashians-Folge sieht man das It-Girl zusammen mit Freunden in die Wildnis aufbrechen. Mit an Bord natürlich auch die Kids, denn es war der sehnlichste Wunsch ihrer Tochter, endlich auch mal zelten zu gehen. Natürlich war der ein oder andere Lacher vorprogrammiert. So scheiterte die Camping-Gruppe dabei, einen Fisch zu angeln und auch der Versuch, ein Lagerfeuer zu befeuern, ging nach hinten los. Statt des Holzes brannte das dazugehörige Werkzeug. Für großes Geschrei sorgte außerdem eine Spinne, die Kim auf ihrem Kopf vermutete.

Doch trotz allem ließ sich der Reality-Star nicht aus der Ruhe bringen und stellte fest: “Camping ist nicht so schlimm.” Auch wenn die 38-Jährige sich noch einigermaßen mit der Situation anfreunden konnte: Letztendlich war sie dennoch froh, als die Nacht überstanden war und sie wieder zurück in ihre Luxusvilla konnte.

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Action Press / AUG/face to face Kim Kardashian und North West in New York

Getty Images Kim Kardashian

