Im Juli 2010 brachte Dannii Minogue (47) in der australischen Metropole Melbourne ihr erstes Kind zur Welt. Mittlerweile ist Söhnchen Ethan bereits acht Jahre alt und der ganze Stolz seiner berühmten Mama. Dass sich die Schwester von Kylie Minogue (51) aber einmal so in die Mutterrolle einfinden würde, hätte sie wahrscheinlich selbst nie gedacht. Warum, verriet die 47-Jährige nun in einem ehrlichen Interview.

Heute könnte sich Dannii ein Leben ohne ihren Sohn natürlich nicht mehr vorstellen, doch vor der Geburt hatte sie keinen wirklichen Bezug zu Kindern. "Ich hatte nie dieses brennende Bedürfnis, Mama zu sein – niemals", offenbarte sie in der Fernsehsendung Anh’s Brush With Fame. Grund dafür sei ihr hektischer Lebensstil als Popstar gewesen. "Ich habe nie auf Babys aufgepasst, weil ich nie die Zeit für solche normalen Dinge hatte", erzählte Dannii weiter. "Ich war bei den Kindern meines Bruders nervös – ich wusste nicht, wie ich sie halten soll oder was ich tun soll – es war nicht natürlich für mich." Doch all das änderte sich mit ihrem eigenen Sohn Ethan.

Jetzt könne sie hingegen gar nicht mehr genug von Kindern bekommen! "Wenn ich ein Baby von jemand anderem sehe, sage ich nur: 'Lass mich dir das Baby abnehmen. Lass es mich halten'", plauderte Dannii weiter offen aus.

Getty Images Dannii Minogue bei den Prix de Marie Claire Awards 2017

Anzeige

Getty Images Dannii Minogue, australische Singer-Songwriterin

Anzeige

Getty Images Dannii und Klyie Minogue bei den BRIT Awards 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de