Jetzt heißt es: Alles oder nichts! Bereits seit mehr als zehn Wochen müssen sich die Let's Dance-Paare in Sachen Tanztalent stets von Neuem beweisen. Vier Promis haben offenbar eine ganze Menge Rhythmusgefühl im Blut: Nazan Eckes (43), Pascal Hens (39), Ella Endlich (34) und Benjamin Piwko (39) werden sich am Freitag im Halbfinale auf dem Parkett beweisen, um so dem Titel "Dancing Star" ein Stückchen näher zu kommen. Jetzt steht fest, mit welchen Performances sie überzeugen wollen!

Wie RTL verriet, stehen für die nächste Show direkt drei Tänze auf dem Programm: Die vier Tanzpaare müssen in zwei Einzeltänzen sowie einem "Impro Dance Extreme" die Jury und das Publikum von sich überzeugen. Letztere choreografische Vorgabe dürfte vor allem mit einigem Stress verbunden sein! So werden die Duos ihren dritten Tanz live auf der Bühne auslosen. Kostümwahl, Schritte und die Story hinter dem Auftritt müssen die Teilnehmer dann innerhalb kürzester Zeit vor Ort festlegen und aufs Parkett bringen – eine große Herausforderung.

Die zwei Einzeltänze werden wie gewohnt vorher von den Teams einstudiert. So werden Benjamin und Isabel Edvardsson (36) einen anspruchsvollen Slowfox sowie einen emotionalen Contemporary präsentieren. Ella und Valentin Lusin (32) heizen den Zuschauern mit einem Cha Cha Cha und einem heißen Paso Doble ein. Den wird auch Nazan mit Christian Polanc (41) tanzen, ebenso wie einen flotten Jive. Pascal und Ekaterina Leonova (32) wollen die Fans mit einer Jive-Performance fesseln, erhoffen sich aber auch Best-Bewertungen für eine sexy Samba.

Alle Einzeltänze im Überblick:

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson: Slowfox zu "Smells Like Teen Spirit" von Nirvana und Contemporary zu "Musik Nur Wenn Sie Laut Ist" von Herbert Grönemeyer (63)

Ella Endlich und Valentin Lusin: Cha Cha Cha zu "Body" von Loud Luxury und Paso Doble zu "Explosive" von Bond

Nazan Eckes und Christian Polanc tanzen Jive zu "Follow Me" von The Baseballs und Paso Doble zu "Malaguena"

Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzen Samba zu "Con Calma" von Daddy Yankee (42) und Paso Doble zu "Another Brick In The Wall" von Pink Floyd

