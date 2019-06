Dass an Geordie Shore-Darstellerin Chloe Ferry (23) nicht unbedingt alles echt ist, ist unverkennbar und bekannt. Sie blätterte rund 50.000 Pfund (rund 57.000 Euro) für diverse Korrekturen hin. Ob das Ergebnis in diesem Fall aber wirklich noch schön ist – darüber lässt sich sicherlich streiten. Doch bei den neuesten Paparazzi-Bildern des Reality-Stars dürften wohl auch Befürworter ihrer Beauty-Schnippelei deutlich schmunzeln.

Wie Mirror berichtet, wurde Chloe nur Stunden nachdem sie ihr überraschendes Aus bei "Geordie Shore" verkündete, in der Öffentlichkeit gesichtet. Die Blondine setzte auf einen schlichten Look, verzichtete auf Make-up und trug Sandalen, ein Sport-Top und eine hautenge, graue Leggings. Es sei den Betrachtern der Bilder also verziehen, dass ihr Blick wahrscheinlich sofort auf den Po der 23-Jährigen fiel. Ganz zum Schock ihrer Fans kam hierbei eine eher untypische Hinternform zum Vorschein – ein Resultat einer ihrer Schönheitsoperationen. Berichten zufolge soll sie sich im vergangenen Jahr einer Operation namens "Brazilian Butt Lift" unterzogen haben.

Bei dieser Art von Eingriff handelt es sich um eine Po-Vergrößerung mit Eigenfett. Letzteres soll man Chloe von ihren Oberschenkeln und Bauch abgesaugt und anschließend in den Po injiziert haben. Laut eigenen Aussagen soll diese OP Chloes letzter Eingriff gewesen sein. Ob sich das TV-Sternchen wirklich daran hält, bleibt abzuwarten.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-Star

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im Juni 2019

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-Star

