Bestätigen diese Bilder das Liebes-Aus zwischen Supermodel Irina Shayk (33) und Schauspieler Bradley Cooper (44)? Schon seit einigen Monaten wird über eine Liebes-Krise zwischen den beiden spekuliert. Und kürzlich plauderte ein Insider aus, dass Irina angeblich beschlossen habe, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Nun scheint das Topmodel seinen Worten Taten folgen zu lassen: Irina wurde beim Verlassen des gemeinsamen Hauses mit einem Koffer in der Hand gesichtet!

Auf aktuellen Schnappschüssen ist die Beauty zu sehen, wie sie mit ernster Miene das große Gepäckstück die Treppe vor dem Haus herunterträgt, das sie mit Bradley bewohnt. Sie trägt einen beigefarbenen Overall, schwarze Boots und eine ebenfalls schwarze XXL-Sonnenbrille. Dabei sticht besonders der Wintermantel, den sie über dem Arm trägt, ins Auge. Ist das etwa der Beginn von Irinas Auszug aus der gemeinsamen Bleibe in Los Angeles oder verreist das Model nur? Fakt ist: Offiziell wurde bislang nicht bestätigt, dass die Mutter einer Tochter tatsächlich ein eigenes Domizil beziehen will.

Von einem wartenden Auto ließ sich Irina schließlich zum Flughafen in Los Angeles bringen. Dort wurde sie vor dem Alaska-Terminal gesichtet, was die dicke Jacke erklären würde. Ob die 33-Jährige privat oder für einen Job in den Flieger stieg, ist bislang unbekannt. Ihr ernster Gesichtsausdruck deutet aber darauf hin, dass es ihr momentan nicht gut geht.

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper im Januar 2019 bei den Golden Globes

Splash News Irina Shayk im Juni 2019 am Flughafen in Los Angeles

ActionPress Irina Shayk im Juni 2019 am Flughafen in Los Angeles

