Jahrelang waren Kylie Jenner (21) und Jordyn Woods (21) unzertrennlich. Doch dann musste Letztere ausgerechnet mit Khloe Kardashians (34) Baby-Daddy Tristan Thompson (28) turteln. Ein Verrat, den ihr der Kardashian-Jenner-Clan nicht so schnell verzeihen wird. Doch die durch den Skandal erlangte Aufmerksamkeit scheint Jordyn gut zu nutzen. Sie wagt sich in unbekannte Gewässer und strebt nun offenbar eine Schauspielkarriere an! Was Kylie wohl dazu sagt?

Die Zeiten des Reality-TVs sind nun vorbei – jedenfalls für Jordyn! Nachdem sie hier und da in den Shows Keeping up with the Kardashians und "Life of Kylie" auftauchte, hat sie nun eine echte Schauspielrolle ergattert. Die Ex-BFF von Kylie wird laut People in der zweiten Staffel der Hit-Serie "grown-ish" als Gast-Star zu sehen sein und die Studentin Dee verkörpern. Diese wird als "süße Seele mit einer ehrlichen Verletzlichkeit" beschrieben. Die neue Staffel wird am 5. Juni auf dem Sender Freeform an den Start gehen, am 24. Juli kommt dann Jordyn dazu.

Ihren ersten Auftritt als Schauspielerin werden sicherlich auch die Kardashian-Jenner-Fans mit Spannung verfolgen. Schließlich wurde Jordyn vorgeworfen, ihre Karriere ganz allein Kylie zu verdanken. Doch nun geht sie ihren eigenen Weg.

MEGA Jordyn Woods und Kylie Jenner in Miami

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Model

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner in Hollywood

