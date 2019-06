Mit ihrem Comeback sorgt Oana Nechiti (31) für Herzrasen! Denn erst vor wenigen Wochen hatte die Tänzerin mit der Neuigkeit Schlagzeilen gemacht, dass sie weder in der aktuellen Staffel zum Profi-Cast von Let's Dance gehören noch im Jahr darauf zurückkehren wird. Für die Fans ein absoluter Schock, schließlich zählt sie zu den absoluten Lieblingen der Show. Komplett müssen diese zum Glück nicht auf Oana verzichten: Für eine Spezial-Ausgabe schlüpft die Partnerin von Erich Klann (32) erneut in ihre Tanzschuhe – und ihre Supporter schlagen fast Purzelbäume vor Freude.

Auf Instagram gab der Sender bekannt, dass Oana Teil von "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" sein wird. In Windeseile wurde das Posting nicht nur wie verrückt geliked, sondern auch zahlreich kommentiert. Zusätzlich teilte Oana die Ankündigung auf ihrer eigenen Social-Media-Seite – und die Community war auch dort hin und weg. Mit Kommentaren wie "Ich freu mich riesig. Schön, dass du und Erich dabei seid", "Beste Nachricht des Tages" und "Oh Gott, Mini-Schnappatmung. Ich freu mich so", brachten die Follower die Plattform fast zum Beben.

Doch nicht nur das Tanz-Comeback der DSDS-Jurorin sorgt für Jubelschreie – die Tatsache, dass Oana endlich wieder gemeinsam mit ihrem Verlobten Erich Klann das Parkett rocken wird, ist für viele das eigentliche Highlight. Immerhin sind die beiden nicht nur beruflich ein eingespieltes Team, sondern harmonieren auch privat offenbar perfekt.

WENN.com Oana Nechiti im "Let's Dance"-Studio

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

Instagram / erichklann Oana Nechiti und Erich Klann, Profitänzer

