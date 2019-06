Dieses Posting hat die Fans in Aufruhr versetzt! 2018 wurde Zoe Saip durch Germany's next Topmodel einer breiteren Community bekannt. In der Sendung fiel sie vor allem wegen ihrer Zickereien mit ihrer ehemaligen besten Freundin Victoria Pavlas (20) auf. Auch nach der Castingshow ging es für Zoe mit den Modeljobs weiter, ihre Fan-Base konnte sie ausbauen. Wird ihr der Druck der Branche nun zu viel? Viele Follower stimmt der Anblick ihres neuesten Social-Media-Beitrags besorgt!

Auf Instagram teilte Zoe ein Foto, auf dem sie auf einer Straße posiert. Dazu schrieb sie einen längeren Text, in dem sie ihren Hatern eine klare Ansage macht. Immer wieder höre sie, dass sie zu dünn oder gar magersüchtig sei. "Jeder Mensch hat einen anderen Körperbau und ich möchte noch zwei bis drei Kilogramm ca. runter von meinem derzeitigen Gewicht... Ich esse trotzdem normal zwei bis drei Mahlzeiten am Tag und hungere nicht!", versicherte sie. Angesichts ihrer sehr schmalen Figur, die auch auf dem Bild zum Vorschein kommt, klingelten bei einigen Supportern nur noch mehr die Alarmglocken.

In den Kommentaren machten die User ihrem Unmut Luft. "Sorry, aber die Aussage zeigt einfach nur, dass es dir nicht gut geht. Du bist bereits stark im Untergewicht, das sieht jeder Blinde und es ist wirklich ungesund und gefährlich, noch weiter abzunehmen", meinte ein Nutzer. Ein anderer wurde wegen Zoes Text regelrecht sauer: "Noch dazu triggerst du extrem und bringst Leute, vor allem Mädchen, in die Magersucht... Mag sein, dass du mit diesem Thema nichts zu tun hast, aber du solltest dir vielleicht überlegen, was du mit solchen Fotos für ein ungesundes und vor allem lebensgefährliches Schönheitsideal verbreitest..."

