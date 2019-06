Was Kate (37) wohl dazu sagt? Seit 2011 sind Prinz William (36) und die Herzogin miteinander verheiratet. Das royale Paar lernte sich Anfang der 2000er-Jahre an der University of St. Andrews kennen, an der sie beide studierten. Zwei nahezu gleichaltrige Kommilitonen, die sich ineinander verliebten, der Rest ist royale Geschichte. Es gab aber auch ein (Liebes-)Leben vor Kate – und in diesem hatte es William angeblich nicht unbedingt auf Frauen aus seiner Altersklasse abgesehen!

William soll nämlich früher ganz angetan von der Nichte von Camilla Parker Bowles gewesen sein – das berichtete der Royals-Biograf Andrew Morton. Das Besondere: Emma Parker Bowles ist ganze acht Jahre älter als er! Zwischen den beiden soll es ordentlich geknistert haben. Allerdings ist das Ganze auch schon zwanzig Jahre her – William war damals 17, Emma 25 Jahre alt. Nachzulesen ist das unter anderem in Mortons Buch William and Catherine aus dem Jahr 2011.

Zu der Zeit der vermeintlichen Liebelei zwischen William und Emma erklärte eine Royals-Quelle der britischen Zeitung The Sun: "Manchmal schaut er sie so bewundernd an, dass es bereits peinlich ist." Wenige Jahre später traf der britische Thronfolger dann zum ersten Mal auf Kate. William und seine ehemalige Flamme haben immer noch ein gutes Verhältnis – Emma war sogar zur Hochzeit des Prinzen eingeladen.

