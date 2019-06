Deutschland sucht den Superstar verbindet! Lukas Otte (21) und Janina El Arguioui (32) nahmen vergangenes Jahr an dem Castingformat teil – und das sehr erfolgreich. Lukas schaffte es bis ins Halbfinale und Janina sogar ins Finale. Schon von Beginn an passte die Chemie zwischen den beiden Gesangstalenten und so entwickelte sich im Laufe der Show eine richtige Freundschaft. Auch ein Jahr später sind die beiden Ex-DSDS-Konkurrenten unzertrennlich!

Vor Kurzem standen die beiden sogar mal wieder gemeinsam in Essen auf der Bühne. Im Anschluss an den Auftritt widmete Janina ihrem Kumpel ein paar zuckersüße Zeilen auf Instagram. "Wie Bonnie & Clyde! Wir sind richtig tolle Freunde geworden. Und das ist so kostbar! Danke, dass es dich gibt", schrieb die Musikerin unter anderem zu ein paar gemeinsamen Bildern. Lukas entging der Post natürlich nicht. Er kommentierte den Beitrag freudig mit den Worten: "Danke für diese schönen Worte! Ich habe dich ganz doll lieb."

Der Sänger teilte ebenfalls ein süßes Pic der beiden auf seinem Account. Und auch er machte in seiner Bildunterschrift eine Anspielung auf das unzertrennliche Gangster-Paar Bonnie und Clyde. Lukas bediente sich einer Zeile des gleichnamigen Songs von Sarah Connor (38) und Henning Wehland (47): "Wenn der Himmel über dir zerreißt und die ganze Welt dich nur bescheißt, steh'n wir zusammen, wie Bonnie und Clyde!"

Instagram / lukasottemusik Lukas Otte und Janina El Arguioui 2018 bei DSDS

Instagram / janina.elarguioui.official Lukas Otte, Mitchl und Janina El Arguioui im März 2018 in Südafrika

Instagram / janina.elarguioui.official Lukas Otte und Janina El Arguioui im April 2018

