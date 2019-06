Diese Bachelorette-Party werden Leona Lewis (34) und ihre acht besten Freundinnen garantiert nie vergessen! Demnächst heiratet die Pop-Sängerin ihren Verlobten Dennis Jauch. Der deutsche Choreograf hatte ihr nach acht Jahren Beziehung einen Antrag gemacht, wie die 34-Jährige im November 2018 überglücklich bekannt gab. Gemeinsam mit ihren Mädels verabschiedete sich Leona gebührend von ihrem Single-Dasein – in einem Luxus-Resort auf Hawaii!

Via Instagram nahm die Songwriterin ihre Fans mit auf die spaßige Reise. Sowohl in ihrem Feed als auch in ihrer Story veröffentlichte sie zahlreiche Schnappschüsse. "Ich hatte die absolut beste Bachelorette-Woche mit meinen UK- und US-Ladys auf Hawaii", schrieb Leona unter einen Beitrag. Zusammen machten sie Party und verbrachten entspannte Stunden am Strand. Für Ausgleich sorgte zudem eine gemeinsame Runde Sport.

Nach diesem mehrtägigen Trip kann Leona es gar nicht mehr erwarten, ihrem Dennis das Jawort zu geben – natürlich im Beisein ihrer Girls. "Ich könnte mir keine unterstützendere, lustigere und unglaublichere Frauengruppe wünschen, die an meinem großen Tag an meiner Seite stehen wird", meinte die Britin dankbar.

Getty Images Leona Lewis und Dennis Jauch im Februar 2019 in West Hollywood

Instagram / leonalewis Leona Lewis (M.) mit ihren Freundinnen im Juni 2019 auf Hawaii

Instagram / leonalewis Leona Lewis im Mai 2019

