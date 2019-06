So keck kennt man diese deutsche Schauspielerin doch sonst gar nicht! Susan Sideropoulos (38) hatte insgesamt zehn Jahre die Rolle der Verena Koch bei GZSZ verkörpert, bis ihre Figur im Jahr 2011 den Serientod starb. Danach ist es etwas ruhiger um die TV-Darstellerin geworden. Jetzt beglückt Susan ihre Fans auf ihrem Social-Media-Profil mit einem ziemlich frechen Throwback-Foto aus ihrer Jugend.

Via Instagram nimmt die Frohnatur ihre rund 128.000 Follower mit auf eine kleine Zeitreise: Sie postete ein Foto von sich aus dem Jahr 1992. Mit einem Erfrischungsgetränk und einer großen Peace-Kette posiert sie auf dem Balkon in einem sexy Outfit. Dazu schreibt die heute 38-Jährige: "Fundstück des Tages. Sommer ‘92. Fotoshooting spielen und verkleiden war immer schon ganz weit vorne bei mir!"

Bei ihrer Community kommt Susans Einblick ins private Foto-Archiv super an. Innerhalb weniger Stunden haben bereits Tausende auf den Like-Button gedrückt. Ein Fan feiert den Teenie-Look der zweifachen Mama und kommentiert: "Das kannst du heute wieder genauso tragen." Was sagt ihr zu dem Schnappschuss? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Susan Sideropoulos im Dezember 2018 in Hamburg

Getty Images Susann Sideropoulos im Oktober 2018

Getty Images Susan Sideropoulos im Januar 2018

