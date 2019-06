Große Verwirrung am Game of Thrones-Set! Die Schauspielerinnen Sophie Turner (23) und Maisie Williams (22) sind nicht nur Serien-Schwestern, sondern auch privat richtig gut befreundet. Die GoT-Stars sind zusammen am Set der beliebten Fantasy-Reihe erwachsen geworden und die gemeinsame Arbeit vor der Kamera schweißt eben zusammen. Jetzt plauderten die beiden aus, dass sie Backstage gerne mal Liebesspekulationen angeheizt haben – aus diesem witzigen Grund!

"Also, beim Dreh haben wir mit einer Szene angefangen und haben dann mittendrin versucht, uns zu küssen – einfach um zu sehen, ob jemand reagiert", erzählt Sophie in Conan O'Briens (56) Talkshow. Die Frauen hätten gewusst, dass viele Crewmitglieder vermuteten, sie seien ein Pärchen und haben mit ihrer Aktion die Mutmaßungen bestärken wollen. "Und es ist 'Game of Thrones' – Inzest ist da so normal, dass alle nur sagten: 'Alles klar, ist in Ordnung'", führt die 23-Jährige lachend aus.

Die beiden teilen aber nicht nur lustige Erinnerungen am Set – auch nach dem Dreh sind die "Stark-Schwestern" unzertrennlich: Maisie ist sogar Sophies Trauzeugin. Im Mai heiratete die Beauty Jonas Brothers-Sänger Joe Jonas (29) bei einer Blitzhochzeit in Las Vegas. Wenn sie ihrem Liebsten im Spätsommer bei der offiziellen Feier zum zweiten Mal das Jawort geben wird, wird ihre beste Freundin ebenfalls wieder an ihrer Seite sein.

Instagram / maisie_williams Maisie Williams und Sophie Turner, Oktober 2016

Anzeige

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

Anzeige

Instagram / maisie_williams Maisie Williams und Sophie Turner, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de