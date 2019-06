Dieses Foto war eine echte Herausforderung! Die Baldwins zählen zu einer der berühmtesten Familien im Showbusiness. Es gleicht also einer kleinen Meisterleistung, alle Mitglieder an einem Ort zu versammeln. Doch genau das schaffte jetzt Hilaria Baldwin (35): Sie trommelte ihren Mann Alec (61), dessen Tochter Ireland (23) sowie die vier gemeinsamen Kinder für ein Bild zusammen. Den herzigen Schnappschuss veröffentlichte Hilaria stolz in den sozialen Medien.

Vergangenen Mittwoch postete die Yogalehrerin das süße Familienporträt auf ihrem Instagram-Account. Dazu schrieb die 35-Jährige: "Ich habe es geschafft. Ich habe ein vollständiges Familienfoto bekommen." Einem dürfte das Bild aber nicht so gut gefallen. Unter ihrem Beitrag fügte Hilaria nämlich hinzu: "Alec könnte wütend auf mich werden, weil ich das hier gepostet habe. Selbst Schuld. Er hätte dieses alberne Gesicht ja nicht machen müssen, als ich endlich alle dazu gebracht hatte, sich in Pose zu werfen."

Mit diesem Einblick in das private Familienglück kann Hilaria hoffentlich sämtliche Kritiker vom Gegenteil überzeugen, die behaupten, sie würde sich nicht gut mit ihrer Stieftochter verstehen. Erst vor wenigen Monaten stellte die gebürtige Spanierin in einem Statement via Instagram klar: "Ich liebe Ireland, als ob sie mein eigenes Kind wäre und wenn jemand etwas anderes andeutet, fahre ich die Krallen aus."

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Mai 2019 in New York

Getty Images Ireland Baldwin im Januar 2019

Instagram / hilariabaldwin Ireland und Hilaria Baldwin

