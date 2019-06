Am Samstag war es wieder so weit! Mit einer großen Parade wurde beim sogenannten Trooping the Colour-Event der Geburtstag von Queen (93) Elizabeth II. gefeiert. Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) standen bei der traditionellen Balkonszene in der letzten Reihe und waren kaum zu erkennen – zunächst wurde vermutet, dass die 37-Jährige sich bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Geburt ihres Sohnes bewusst zurücknehmen wollte. Nun scheint jedoch klar zu sein: Es gibt einen Grund dafür, warum sie und ihr Gatte ganz hinten standen!

"Sie war nicht so präsent, wie es einige Leute vielleicht erwartet haben – aber es gibt eine Hackordnung", klärte ein Royal-Experte gegenüber People auf. "William geht als älterer Bruder mit seiner Frau zuerst raus." Aufgrund dieser Rangfolge hätten der Herzogin von Cambridge und Kate (37) wie schon im letzten Jahr weiter vorne gestanden, wohingegen Harry und die frischgebackene Mama mit einem Platz in den hinteren Reihen Vorlieb nehmen mussten. Zudem habe es den Wunsch gegeben, die Kinder in den Fokus zu rücken, wie das Blatt noch ergänzte.

Eines der königlichen Kinder stand an diesem Tag tatsächlich ganz besonders im Vordergrund: Für den erst einjährigen Prinz Louis war es der erste Trooping the Colour-Auftritt überhaupt. Der jüngste Sohn von William und Kate meisterte den Auftritt aber bereits wie ein Profi – und winkte sogar dem Volk zu.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan während der Trooping the Colour-Parade

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Getty Images Prinz William mit Herzogin Kate und den Kids bei der Trooping the Colour-Parade

