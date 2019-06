Großes Spektakel in London: Heute findet zu Ehren von Queen Elizabeth II. (93) das jährliche Trooping the Colour-Event statt. Bei der dazugehörigen Balkonszene ist neben der Königin selbst vor allem Herzogin Kate (37) mit ihren drei Kids Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) präsent. Doch wo ist eigentlich die frischgebackene Mama Herzogin Meghan (37)? Sie wurde heute in der letzten Reihe versteckt.

Wenn man sich die offiziellen Gruppenfotos der Königsfamilie zum Event anschaut, dann muss man länger suchen, um die Mutter von Archie Harrison zu entdecken. Ganz hinten versteckt findet man Meghan zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry (34), aber auch nur, wenn sich aus den ersten Reihen jemand zur Seite lehnt. Womöglich hat sich Meghan heute bewusst zurückgenommen, damit die Aufmerksamkeit auf dem Geburtstagskind liegt, und nicht auf ihrem ersten Event-Besuch nach Archies Geburt oder ihrem After-Baby-Body.

Für die meiste Unterhaltung auf dem Balkon sorgte eindeutig der royale Nachwuchs. Die Parade zuvor durften Louis, Charlotte und Co. übrigens nur vom Fenster aus beobachten. Sie wurden erst später zum Gruppenfoto und dem Balkon-Winken dazugeholt.

Getty Images Die Mitglieder des englischen Königshauses

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kids

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Trooping The Colour-Event 2019

Getty Images Buckingham Palace

