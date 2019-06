Vor gerade einmal zwei Wochen endete die 14. Staffel von Germany's next Topmodel. Außenseiterin Simone hatte sich im spektakulären Finale gegen ihre Mitstreiterinnen durchgesetzt und wurde zur Siegerin gekürt. Jurorin Heidi Klum (46) ist offenbar jetzt schon richtig heiß auf die Jubiläumsstaffel im kommenden Jahr. Denn auch wenn bis dahin noch ein Weilchen hin ist, rief die 46-Jährige jetzt schon zum Bewerben auf!

"Bist du dabei?" fragte die Modelmama schlicht auf ihrem Instagram-Account. Angehende Laufstegschönheiten sollen sich am besten sofort mit einem Vorstellungsvideo und dem Hashtag #ichbingermanysnexttopmodel2020 bewerben, heißt es im dazugehörigen Clip. Denn die neun Castingtermine in deutschen Großstädten finden bereits im Juli und August statt. Heidi kann es offenbar kaum erwarten, die neuen Mädchen kennenzulernen. "Ich freu mich auf dich", meinte sie in dem Clip und sprang in die Luft.

Es bleibt spannend, was für Besonderheiten sich die vierfache Mama für 2020 einfallen lässt. Bereits in diesem Jahr wurden einige Veränderungen im Vergleich zu den vergangenen Staffeln vorgenommen: Statt einer festen Jury wechselten die Mentoren etwa Woche für Woche. Ob das auch im nächsten Jahr so bleibt, ist bisher nicht bekannt.

Getty Images Sayana, Heidi Klum und Simone, "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Splash News Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum und Tyra Banks beim "Germany's next Top Model"-Finale, Mai 2019

